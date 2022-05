De eerste zondag van mei is een hoogdag voor de bedevaarten naar Scherpenheuvel in Vlaams-Brabant. Voor het eerst sinds de corona-epidemie mochten opnieuw grote groepen te voet naar de basiliek. En het was er druk. Een verklaring voor het succes? “Dit is echt een bedevaart, onderweg gebeurt iets met die mensen”, zegt pastoor Luc Van Hilst. "Ze komen dan hier en zijn blij en dankbaar."