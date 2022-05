Beringse moslims poetsen graven op kerkhof: "Traditie bij feestdagen"

"We komen als moslims ook bij Allerheiligen naar het kerkhof in Beringen-Mijn. We moeten verdriet samen delen", zegt voormalig schepen Selahattin Koçak. "Het is in Turkije en andere islamitische landen de gewoonte om aan de vooravond van een feestdag, nu het einde van de ramadan en de start van het Suikerfeest, de graven te poetsen en te versieren."



Ook Safia Barskamay staat met emmers en doeken klaar om te helpen. "Mijn broer ligt hier begraven en we willen hier in Beringen-Mijn de traditie om de graven bij feestdagen te poetsen toch in de kijker zetten".

Het kerkhof van Beringen-Mijn is één van de kerkhoven in België waar een hoekje is gereserveerd voor moslims. "We zien dat het aantal graven hier toeneemt en dat niet iedereen nog een begrafenis in Turkije wenst", zegt Koçak nog.