Brand in opvangcentrum voor Oekraïense vluchtelingen in Oudenbrug

Het opvangcentrum voor Oekraïeners is in het voormalige Bikershotel in de Groenendijkstraat in Oudenburg. Sinds 2 weken verblijven er vluchtelingen. 's Avonds, iets na 22:00 uur merkte een van de bewoners rook op die uit een zekeringkast kwam. Een kortsluiting had er brand veroorzaakt. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar de vluchtelingen, vooral vrouwen en kinderen, kunnen niet meer in het gebouw blijven. Er is geen elektriciteit meer en er ligt bluspoeder in een groot deel van het gebouw. Dat is te ongezond, zegt burgemeester Anthony Dumarey, die kwam kijken hoe de situatie was.