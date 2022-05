Vrouw loopt terug naar brandende woning in Schaarbeek om katten te zoeken, maar raakt bevangen door rook

Uiteindelijk trof de brandweer geen enkele kat aan in de woning. De huisdieren zijn waarschijnlijk gevlucht en hebben zichzelf in veiligheid gebracht. De vlammen moesten door de brandweer via een binnen -en buitenaanval bedwongen worden, want er was veel brandlast in de woning. De oorsprong van de brand dient nog nader bepaald te worden.