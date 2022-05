Hamme opgeschrikt door ontploffing in leegstaand huis

In Hamme werden enkele bewoners deze middag opgeschrikt door een lichte ontploffing in een leegstaand huis in de Polderstraat. Toen ze buiten gingen kijken zagen ze rook uit de ramen en van onder het dak van een leegstaande krotwoning komen. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg de vuurhaard snel onder controle. Vermoed wordt dat er sprake is van kwaad opzet van vandalen, krakers of spelende kinderen. De politie startte een onderzoek. Van de daders is er nog geen spoor.