Honden uitzonderlijk welkom in Wilrijks zwembad

"Het is een hele belevenis, zowel voor de baasjes, de honden als voor ons", zegt Brenda Claes die in het zwembad werkt. "Door de werken moet al het water er toch uit, dus het is een unieke kans om nu honden hier te laten zwemmen. Er zit geen chloor meer in het water, en mensen kunnen pas na de renovatie in het bad terecht."

"Wij hebben ons meteen ingeschreven", zegt Karen die er samen met haar man, dochter en viervoeter is. "Ik vind het een fantastisch initiatief, want onze hond is een echte waterrat. Hem nu zien zwemmen in het zwembad is toch leuk."



Dat er veel vraag naar het hondenzwemmen was, was al snel duidelijk. "Voor zondag was het hondenzwemmen al meteen volboekt, vandaar dat we morgen een extra dag hondenzwemmen hebben georganiseerd", aldus Claes."