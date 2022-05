Honden palmen strand Sint-Laureins in Westende in voor hondenfestival

“Ik ben al heel mijn leven gepassioneerd door honden”, begint Bruggeling Compernolle, organisator van het festival. “Een paar jaar geleden vergezelde mijn hond me steeds op festivals, waar ik zelf werkte. Toen kreeg ik het idee voor een festival waar de hond centraal zou staan.” Na enkele jaren uitstel wegens de corona-pandemie vond een eerste editie plaats in de herfst vorig jaar. “Maar het is de bedoeling er vanaf nu onze voorjaarseditie van te maken.” De vrijheid van de hond staat centraal op het festival. De viervoeters kunnen ongestoord op het strand vrij rondlopen.

Op het festival staan ook een 50-tal standjes opgesteld. “Er is zeker nog groei mogelijk als we zien welke leuke dingen er allemaal bijkomen voor honden.” Dat gaat dan van zelfgemaakte lederen halsbandjes, over bandana's tot snuffelmatten. "Mensen schaffen een hond aan, beginnen er dingen voor te maken dat dan uitgroeit tot een eigen bedrijfje." De markt kreeg een paar duizend bezoekers over de vloeren het publiek is zeer divers. “Zowel jongere gezinnen als oudere koppels zijn hier aanwezig. Al merken we wel dat het meestal de vrouw is, die over het hondje beslist wat er mee gebeurt”, weet Compernolle.