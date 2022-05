BEKIJK - IJzingwekkende getuigenis uit horrorhuis van Boetsja: "Tijdens folteringen van burgers bleven Russen lachen"

Onze oorlogsjournalist Rudi Vranckx bezocht een huis in Boetsja dat gebruikt werd als commandopost van het Russische leger. De bewoners werden in de kelder gedreven, waar ze een week lang zo stil moesten zijn als muizen. "Anders werden we afgemaakt." De getuigenis van een van de bewoners geeft weer welke gruwel zich zoal heeft afgespeeld in het horrorhuis van Boetsja.