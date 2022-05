Jason Donovan (Scott) en Kylie Minogue (Charlene) keren terug naar "Neighbours": "Geen einde zonder ultieme koppel"

Voor Kylie Minogue (53) en Jason Donovan (53) was "Neighbours" een springplank voor hun carrière. Minogue bouwde die vooral muzikaal uit met stevige internationale successen. Beiden hadden ook samen een hit met "Especially for you" en hadden achter de schermen ook drie jaar lang een echte relatie.



"Neighbours" was bij ons vooral populair in de jaren 80 en 90. Toen werden de afleveringen ook in primetime uitgezonden. "Buren" was jarenlang te zien op Eén, vorig jaar verhuisde de serie naar VTM 2.