Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji eerste kandidaten om samen voorzitter van Groen te worden

"Het is tijd voor vernieuwing aan de top bij Groen", zeggen Vaneeckhout en Naji in een persmededeling. "We volgen het succesvolle model van Die Grünen in Duitsland en Ecolo in ons land: twee covoorzitters, die samen het leiderschap van de groene partij in handen nemen."



Huidig partijvoorzitter Meyrem Almaci kondigde in maart aan dat ze vroegtijdig zou stoppen als partijvoorzitter. Na de regionale en federale verkiezingen van 2019 had ze wat glans verloren. Ze kreeg kritiek voor de manier waarop ze Kristof Calvo aan de kant had geschoven voor een ministerpost en onlangs moest Groen de kernuitstap in 2025 opgeven.