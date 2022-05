Jongen aangerand in Minnewaterpark in Brugge: politie verspreidt opsporingsbericht

Op dinsdag 26 oktober 2021 werd de jongeman rond 21 uur nagefloten door een man op de vesten ter hoogste van het Minnewaterpark in Brugge. Toen de jongen vroeg wat er aan de hand was, werd hij meegesleurd richting het park. Daar betastte de man verschillende lichaamsdelen van het slachtoffer. De jongen probeerde de man van zich af te duwen maar slaagde daar niet in.