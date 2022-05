Jongen gewond bij ongeluk op binnenkoer van school in Wevelgem

Het ongeluk is gebeurd op een terrein van de basisschool in Wevelgem. Normaal gezien mogen daar geen kinderen in de buurt komen. De jongen was er toch aan het spelen toen hij plots onder een oude metalen deur terecht kwam. Het is een deur van een schoorsteen waar vroeger afval werd verbrand. De deur is losgekomen en op de jongen gevallen. Het jongetje liep vooral verwondingen op in de borststreek en reageerde in eerste instantie niet meer. De hulpdiensten dienden hem de eerste zorgen toe. Hij is zwaargewond maar in een stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht en verkeert niet in levensgevaar. Hij wordt wel in een kunstmatige coma gehouden.

De jongen was met zijn mama meegegaan naar de basisschool in Wevelgem. Terwijl de moeder aan het oefenen was met een dansgroep in de turnzaal op de school, speelde hij buiten op het binnenplein.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is voorlopig nog onduidelijk. De plaats werd in beslag genomen. Verder onderzoek moet de precieze oorzaak verduidelijken.