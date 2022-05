Jongetje (4) gaat voor autoritje en botst op 2 auto's, politie: "Gelukkig valt avontuur van nieuwe Max Verstappen mee" 

De politie kreeg gisterenochtend de melding binnen dat een jongetje helemaal alleen wandelde, op blote voeten en in pyjama in de wijk Overvecht. Een autobestuurder had hem opgemerkt, en hem een plaatsje in zijn auto geboden om hem warm te houden. Agenten namen het kind mee naar het politiekantoor, omdat ze in het duister tastten over de identiteit van zijn ouders.



Op dat moment kwam een tweede melding binnen over een ongeluk met twee geparkeerde auto's in Overvecht. Een voertuig had twee andere auto's geraakt, maar de bestuurder was spoorloos. De politie vond de eigenaar van de wagen dankzij de nummerplaat: het bleek de moeder van het jongetje te zijn.