Schooldirecteurs kregen eerste loonsverhoging: "Zal nu letterlijk meer lonen om verantwoordelijkheid op te nemen"

De bruto loonsverhoging verschilt wel afhankelijk van het type school. Zo kunnen de 158 directeurs in het deeltijds kunstonderwijs rekenen op 400 euro extra, terwijl dat voor de 213 directeurs in het basisonderwijs slechts om 33 euro gaat. Daarnaast krijgen 1.028 directeurs uit het secundair er bruto 187 euro bij en gaan de 30 directeurs in het volwassenenonderwijs er bruto 250 euro op vooruit. De bedoeling is om er op die manier voor te zorgen dat een schooldirecteur altijd minstens 31 procent meer verdient dan een gewone leerkracht.