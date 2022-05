Twee zwaargewonden bij steekpartijen in Gent 

Zaterdagavond rond 22.30 was er een incident in de buurt van de Kwaadham in Gent, dat is tussen de Reep en de Vlasmarkt. Een jongeman van 19 jaar kreeg er verschillende messteken. Hij was zwaargewond, maar kon intussen verhoord worden. Wat de aanleiding was voor de steekpartij, is niet bekend. De politie heeft een tijdlang de buurt afgezet voor het verkeer. Ze nam ook verschillende personen mee voor een verhoor.