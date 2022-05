Na 20 jaar trekt 1 mei-stoet opnieuw door Kortrijk

Ondertussen slonk de interesse voor een 1 mei-stoet doorheen de jaren. “De laatste dateert van meer dan 20 jaar geleden”, zegt Eddy Van Lancker, voormalige federaal secretaris van het ABVV. “Ik voel me er echt goed bij dat we vandaag opnieuw door de straten stappen met een traditionele optocht.” Ook Marc Lemaitre, jarenlang gemeenteraadslid voor de SP.A in Kortrijk en nu nog steeds lid van Vooruit, was een opvallende aanwezige. “Het was een jarenlange traditie waar alle stromingen van de linkse beweging in meeliepen en het is goed dat die draad vandaag terug wordt opgepikt in Kortrijk”, zegt Lemaitre.