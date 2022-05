O-parade in Genk lokt veel enthousiaste bezoekers: "Knap gedaan"

De O-parade kon voor het eerst in 3 jaar nog eens volledig doorgaan. De kermis en de O-parade vulden de straten van Genk en ook dit jaar werd er een nieuwe meikoningin aangesteld. Schepen van evenementen Karel Kriekemans (CD&V) is zeer tevreden: "Het was al sinds 8 uur vanmorgen enorm druk, en de O-parade zelf lokt natuurlijk nog veel meer mensen."