Federale Ombudsman ziet aantal klachten met 20 procent stijgen in 2 jaar tijd: "Mensen hebben nood aan empathie" 

Net als vorig jaar kreeg de Ombudsman veel klachten over werkloosheidsuitkeringen. Heel wat bedrijven hebben in 2021 nog gebruikgemaakt van het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, door de coronacrisis. De Ombudsman kreeg honderden klachten over de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen en de vakbonden.

"Het blijft moeilijk om de Hulpkas of de vakbonden te contacteren en mensen moeten soms nog te lang wachten op de uitbetaling van hun werkloosheidsuitkeringen. De dossiers zijn door de coronacrisis ook complexer", stelt de Ombudsman vast. Verder kreeg de dienst ook veel klachten over onder meer de terugbetaling van PCR-testen.

"In het algemeen contacteerden de burgers ons in 2021 het vaakst met klachten over de manier waarop overheidsdiensten de regelgeving toepassen en dat ze te lang moesten wachten op een antwoord of een beslissing op hun vraag", klinkt het.