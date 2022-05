"Poortje Pik" loopt uit de hand in Rijkevorsel: "Paaltjes en verkeersborden weghalen, dat hoort er niet bij"

Een voetbaldoel, containers, tientallen winkelkarretjes, tuinmeubilair, een mobiel toilet,... De buit bij de jaarlijkse Rijkevorselse traditie "Poortje Pik" was (naar gewoonte) omvangrijk. Alles wat afgelopen nacht niet vaststond in voortuinen of op vensterbanken was vogelvrij en mocht meegenomen worden. De eigenaars konden deze de ochtend hun spullen terugvinden op een rotonde in het dorp.

Vanochtend lagen er op het plein echter ook voorwerpen die niet meegenomen mochten worden, waaronder verkeersborden, straatnaamborden en ook zaken die vaststonden. "Het was vannacht zeker erger dan vorige jaren", zegt burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA). "Er werd wegsignalisatie ontvreemd, net als een riooldeksel en dat is werkelijk levensgevaarlijk."