Protest tegen mogelijke sluiting van openluchtzwembaden in Vlaams-Brabant

Aan de openluchtzwembaden in Diest, Kessel-Lo en Huizingen is vandaag actie gevoerd tegen een mogelijke sluiting van de zwembaden. Dat gebeurde onder meer door de partijen Groen en PVDA. In Diest protesteerden ook de ochtendzwemmers, een groep zwemmers die elke ochtend in het openluchtzwembad komt zwemmen. Ze rolden een spandoek uit met de tekst "Afspraak in 2024", een knipoog naar de verkiezingen dat jaar.

De zwembaden moeten mogelijks sluiten omdat ze te veel geld kosten en niet milieuvriendelijk zijn. Eerder werd al bekendgemaakt dat het openluchtzwembad van Huizingen definitief sluit.