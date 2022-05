Rusland beschuldigt Oekraïne ervan zijn eigen burgers te doden bij beschietingen

Oekraïne zegt dat Rusland de havenstad Marioepol blijft bombarderen. Ook de Azovstal-staalfabriek waar burgers en soldaten ondergedoken zitten. Zo'n 25 burgers hebben ondertussen de staalfabriek kunnen verlaten. Het gaat om vrouwen en kinderen. Hoeveel Oekraïners nu nog vastzitten in het tunnelcomplex onder de fabriek is onduidelijk. Er is sprake van een 2.000-tal militairen en 1.000 burgers, die in vreselijke omstandigheden moeten zien te overleven.