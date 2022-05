Tervuren plant meiboom: “Veel eerder dan Meyboomplanting in Brussel en Leuven”

“We komen met veel plezier deelnemen aan de meiboomplanting”, zegt Erwin Verbeken, ondervoorzitter van De Mannen van 79 in Leuven. “Het is mooi dat de traditie ook in Tervuren opnieuw werd opgenomen. Het is dan wel op 1 mei, en niet op 9 augustus, maar het brengt mensen samen en het is een gelegenheid om te feesten.”