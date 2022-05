Vandenbroucke (Vooruit) tempert verwachtingen vakbond rond lonen: "Hervorming loonnormwet niet in regeerakkoord"

Ook federaal vicepremier Frank Vandenbroucke is geen fan van de huidige loonnormwet. "Ik heb in heel onverdachte tijden, toen ik uit de politiek was en academisch onderzoeker, geschreven dat de regering-Michel die loonnormwet slecht heeft aangepakt. Ik denk dat nog altijd. Maar mijn probleem als politicus is dat we er in het regeerakkoord niet in geslaagd zijn om die loonnormwet te herbekijken. En je moet weten wat je kan en wat niet; wij zijn een deel van het geheel", maakt Vandenbroucke duidelijk in "De zevende dag":