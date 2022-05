Oud-kolonel Roger Housen: "Geen enkele partij heeft reden om oorlog nu te stoppen"

Niet alleen de duur, maar ook de intensiteit van de oorlog lijkt in een versnelling te zitten. Het westen geraakt meer en meer betrokken bij de oorlog, wat deze week tot harde reacties leidde vanuit Rusland. "Dat moeten we zien als een soort retoriek ter afschrikking van het westen. In de zin van: "Pas op met wat u doet, want als u verdergaat met wapenlevering, kan er wat gebeuren.""



Toch benadrukte de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov gisteren nog dat Rusland momenteel niet in oorlog is met de NAVO. "Het Kremlin wil het westen ook niet te veel provoceren", zegt Housen." Ze geven een beetje gas, maar trekken ook de handrem op, want het risico is evenwel dat dit soort uitspraken juist tot escalatie zullen leiden."