Limburgse vrouwen maken kinderboekjes met Oekraïense illustratoren: "Even ontsnappen aan gruwel van de oorlog"

Een Limburgse auteur uit Herk-de-Stad, Emily Puck, ondersteunt samen met Özlem Uyar en Hilde Lieten Oekraïense illustratoren. Sommigen zijn samen met hun kinderen gevlucht en leven in Polen of Duitsland, anderen zijn nog in Oekraïne. Met de opbrengst van ieder boek wordt telkens weer een nieuw project met een andere illustrator opgestart. Het is de bedoeling om op die manier zoveel mogelijk illustratoren financieel en mentaal te ondersteunen.