Droogte bezorgt Limburgse boeren kopzorgen: “Wortelen, cichorei, erwten en bonen hebben nu water nodig”

Het vochtprobleem is vooral streekgebonden legt Jackers uit: "Er zijn vorige week streken die al water gehad hebben en er zijn gebieden waar nog geen druppel water gevallen is. Zwaardere grond kan nog iets meer water ophouden en heeft nog wat reserve, maar bij lichtere, zanderige grond is de toestand dramatisch. En als je dan niet gaat beregenen, komt er niks meer van het groeiseizoen. Hier in Herstappe, de regio Tongeren, zitten we met een leemgrond en daar valt het nog een beetje mee. Wij hebben nu wel geen beregeningsmachine omdat we met onze percelen verspreid zitten. Dus we gaan niet zaaien. Het heeft geen enkele zin omdat het zaad niet goed zal kiemen en doorgroeien", besluit Jackers.