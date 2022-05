Niet tevreden met krantenkoppen: Amber Heard stuurt communicatieteam weg middenin proces tegen Johnny Depp

Hoe dan ook is de timing opmerkelijk. Heard zal naar alle verwachting begin deze week mogen getuigen op het proces. "Het is heel gek om midden in een proces als dit van team te veranderen, omdat de krantenkoppen je niet bevallen", zegt communicatie-experte Lis Smith aan The New York Post. "Precision Strategies is een van de beste communicatiebureaus in de wereld, maar ze kunnen de geschiedenis niet herschrijven."