Wat blijft er op 2 mei over van de voorstellenlawine van het Feest van de Arbeid?

Sinds 1996 houdt ook Vlaams Belang een 1 mei-bijeenkomst, en dit jaar daagde de partij Vooruit-voorzitter Conner Rousseau rechtstreeks uit in zijn thuisstad Sint-Niklaas. Vooruit is volgens Vlaams Belang de "partij van de BV’s" geworden, het zijn "de socialisten van meneer konijn", een verwijzing naar het deelname van Rousseau aan "The Masked Singer". Maar Rousseau had eerder op de dag Vlaams Belang al een "wolf in schaapsvacht" genoemd, die - volgens Rousseau - moet stoppen met het kapen van het Feest van de Arbeid. Het is niet de eerste keer dat de voorzitter van Vooruit aangaf de ‘extremen’, zoals hij ze noemde, te willen aanpakken.