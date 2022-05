Antwerpenaar Jonathan fietst 30.000 kilometer van Alaska naar Argentinië: "2 jaar vriendin achterlaten"

Wie de tocht van Jonathan wil volgen, kan terecht op zijn Instagram, Facebook of op zijn website. "Ik post regelmatig op sociale media op mijn account "cycling.through.life" of op mijn website. Daar breng ik actief verslag uit. Er zal wel wat vertraging zijn, want mijn camera is gestolen in de luchthaven. Maar zo leer ik omgaan met tegenslagen", lacht hij.