Turkse bakker uit Beringen bakt hele nacht zoetigheid voor het Suikerfeest: “Toch nog genoeg energie om zelf te feesten”

“Vroeger toen we klein waren, kregen we op het einde van de Ramadan suiker cadeau”, vertelt Abdul Yilmaz. "Maar tegenwoordig krijgen kinderen een zakcent toegestopt. Samen met familie en vrienden drinken we thee en eten we baklava, een koekje met noten in filodeeg overgoten met suikerstroop. Iedereen gaat bij familie op bezoek om elkaar Eid Mubarak, vertaald een gezegend feest, te wensen."