Koningspaar ontvangen door Griekse president en premier, "ze zijn blij dat staatsbezoeken opnieuw kunnen doorgaan"

De koningin bracht ondertussen een bezoek aan "The Smile of the Child", een van de grootste Griekse ngo's die in het hele land actief is op het gebied van zorg en bescherming voor kinderen. "The Smile of the Child" werkt ook nauw samen met Child Focus in België en is actief betrokken bij de bescherming van kinderen van vluchtelingen in Griekenland. De koningin ontmoette maandag enkele kinderen en kreeg van hen een tekening overhandigd.

De koning werd maandagnamiddag nog ontvangen door de burgemeester van Athene, Kostas Bakoyannis, die een korte uiteenzetting gaf over de uitdagingen waarmee de Griekse hoofdstad geconfronteerd wordt. Ook in het stadhuis vond een decoratieceremonie plaats, en ontving koning Filip een gouden medaille van de stad Athene.

Tijdens zijn toespraak op het staatsdiner vanavond in Athene heeft koning Filip de waarden van de oude Grieken essentieel genoemd voor de wereld van vandaag. De koning heeft een passie voor de Griekse oudheid en filosofen, en hekelde dat de democratische waarden vandaag geweld worden aangedaan en terrein verliezen.

"We bevinden ons hier niet ver van de Akropolis en dat raakt de koningin en mezelf", aldus koning Filip. "Op die plek zagen 2.500 jaar geleden onze democratische ideeën het levenslicht en onderwezen mannen zoals Pericles de Atheners de kracht en de hoop die ze konden halen uit hun democratie en uit een leven dat in het teken van die principes staat."

"De oude Grieken, uw voorouders, hebben ons zoveel dingen geleerd die eens te meer essentieel blijven voor de wereld van vandaag. Dat rechtvaardigheid de belangrijkste persoonlijke en politieke waarde blijft. Dat de wereld die we opbouwen op mensenmaat moet blijven. Dat de mens de 'maat van alle dingen' moet zijn, zoals Protagoras het zei. Dat we in een wereld waarin emoties almachtig en soms de oorzaak van geweld zijn een onwrikbaar vertrouwen in de rede dienen te houden, zoals ook de grondleggers van de Europese filosofie -Plato en Aristoteles - het net in tijden van politieke crisis hebben gedaan."