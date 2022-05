Berlare vraagt lokale ondernemers om werk te geven aan Oekraïense vluchtelingen

Berlare zoekt actief mee naar een job voor de 40 Oekraïeners die worden opgevangen door gastgezinnen in de gemeente. Dat doet het door aan de plaatselijke horeca en bedrijven te vragen of ze werk hebben voor de Oekraïense vluchtelingen die in Berlare verblijven. "Het moet een job zijn waar de taal geen rol in speelt", klinkt het bij Gunther Cooreman (Open VLD).