Eerste voorverkiezing in VS bewijst: Donald Trump is nog altijd de maker en kraker in de Republikeinse partij

Die wurggreep van Trump op zijn partij, zijn kracht om mensen te maken of te kraken, dat noemen ze hier in de VS de Trump boss mojo. Het net gelanceerde voorverkiezingsseizoen is een uitstekende lakmoesproef. Trump steunt in deze maand mei kandidaten in minstens 40 voorverkiezingen: hij wil de impactvolle kingmaker zijn van Ohio en Pennsylvania tot Georgia, Idaho en North Carolina. Hij is de veerman voor veel kandidaten die een mandaat willen.

De Republikeinse partij houdt deze voorverkiezingen zelf uitermate goed in de gaten, om te kijken hoe sterk of hoe zwak Trumps invloed nog is. In privégesprekken zijn veel Republikeinen Trump in feite hartgrondig beu en beschouwen ze hem als een risico voor de tussentijdse verkiezingen, omdat de kandidaten die hij steunt vaak zo radicaal zijn dat ze veel conservatieve centrumkiezers afschrikken. En dat heeft hen in 2020 al een keer het Witte Huis gekost.