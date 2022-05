Blokkende studenten welkom in Hasseltse jeugdherberg: "In rust studeren is niet altijd vanzelfsprekend"

Vanaf vandaag tot en met 1 juli kunnen studenten met hun boeken terecht in het Hasseltse Hostel H om er in groep te studeren. "Onze hostel is een plek waar samenzijn centraal staat en we willen dat graag uitbreiden voor studenten", vertelt manager Luna Denayer. "Het is belangrijk dat zij zich niet alleen voelen en ergens terecht kunnen als studeren op kot of thuis niet vanzelfsprekend is."