Bouwproject in Oud-Rekem stilgelegd nadat beenderen van oud kerkhof bloot kwamen te liggen

Een projectontwikkelaar is in Oud-Rekem appartementen en woningen aan het bouwen, het gaat om een groot bouwproject. Maar op een stuk van de site was vroeger ook het kerkhof dat verbonden was aan het psychiatrisch ziekenhuis. Dat was vroeger aan in het kasteel van Oud-Rekem gevestigd. De aannemer mocht in die zone maar een halve meter diep graven om de graven niet te schenden. Maar ondanks die voorzorgsmaatregelen zijn toch nog resten van skeletten bloot komen te liggen, tot groot ongenoegen van de buurt.