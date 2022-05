Chauffeur met levenslang rijverbod kruipt in kinderzitje tijdens politiecontrole in Sint-Niklaas

Een patrouille merkte op het Onze-Lieve-Vrouwplein in Sint-Niklaas een auto op waarvan de chauffeur een nogal vreemd rijgedrag vertoonde. Hij maakte bruuske bewegingen aan het verkeerslicht. Wat verderop maakte het voertuig rechtsomkeer, wat de situatie nog meer verdacht maakte.

Net toen de agenten tot controle wilden overgaan, week de auto bruusk uit naar een parkeerstrook. Daar volgde een lichte aanrijding met een andere wagen. In de auto zaten vier personen maar vreemd genoeg zat er niemand achter het stuur. Op de achterbank zaten drie personen waarvan één in een kinderzitje. Bij controle bleek dat de bestuurder te zijn. De man had al eerder een levenslang rijverbod gekregen. Bovendien bleek hij dronken te zijn. In de auto werden ook twee flessen lachgas aangetroffen.