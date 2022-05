Dadizele verwacht 20.000 bedevaarders: "Voor het eerst na corona mei-maand in volle glorie vieren, dat doet deugd"

Het was een drukke dag gisteren voor pastoor Marc Vantyghem in Dadizele. Hij is nog maar anderhalf jaar pastoor en het is de eerste keer dat hij de bedevaart in volle glorie kan meemaken: "Na 2 coronajaren zijn we heel blij dat alles zich herpakt. Gisterenmorgen zijn we om 7 uur gestart met een eucharistieviering. Een groep was te voet uit Kortrijk vertrokken om 4.30 uur en vierde met ons mee in onze basiliek. Ieder uur was er een viering en om 16 uur kwam zelfs bisschop Lode Aerts de mis opdragen. Iedereen was heel blij dat ze opnieuw een hele dag konden samenkomen om te bidden."