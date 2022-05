Burgemeester van Boortmeerbeek denkt niet aan opstappen na fusiefiasco: "Inwoners niet sneller betrekken was een fout"

Twee weken nadat de stad Mechelen en de gemeente Boortmeerbeek de verregaande fusiegesprekken aankondigden tijdens een grote persconferentie, zijn die plannen alweer definitief begraven. Een paar dagen voor de persconferentie werd er vanuit verschillende hoeken al verbolgen gereageerd op geruchten over de plannen en dat protest nam alleen maar toe.



"Het is voor ons een grote les en leerschool geweest. Boortmeerbeek zal blijven hangen in de geschiedenis van de opstart van de gemeentefusies en hoe men het in de toekomst moet aanpakken", voorspelt Derua. "We wilden de bevolking pas vanaf de formele gesprekken betrekken, maar dat was fout. Als we dat vroeger hadden gedaan, hadden we sneller gevoeld dat de mensen niet akkoord zijn", vertelt ze op Radio 2.