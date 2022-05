Dierenartsen uit Lede winnen prijs "katvriendelijkste praktijk" op internationale wedstrijd

Jacqueline van der Esch is één van de dieranartsen van De Witte Raaf in Lede. Ze is ontzettend blij en vereerd met de prijs en legt uit hoe ze bij de internationale wedstrijd terecht gekomen zijn "We hebben sinds 2018 al een label van katvriendelijke dierenartspraktijk. Omdat het label tien jaar bestaat, besloten we mee te doen aan de internationale wedstrijd. Dus hebben we een filmpje ingestuurd met alle procedures die we hebben ingevoerd om het katten zo aangenaam mogelijk te maken tijdens een consultatie. Zo hebben we een speciaal likmatje waar we voeding opsmeren om de katten af te leiden terwijl we hun bloeddruk meten, tijdens een bloedafname, of eventuele urine-afname. Zeker bij katjes die enorm gestresseerd zijn is dat een mooie manier om ze op hun gemak te stellen."