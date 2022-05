Eigenaar ontsnapte loopvogel: "Dank aan alle automobilisten op E40 om trager te rijden"

Loopvogel Romeo is intussen aan het bekomen van zijn avontuur. Daar hield hij toch een kleine wonde aan over, vertelt zijn baasje Marc Vermeulen. "Momenteel is hij aan het recupereren in zijn grote stal, want hij heeft een kleine wonde aan zijn kniegewricht. Niets ernstigs, maar we houden het samen met de veearts wel in de gaten. Alles verloopt best goed, en hij is vooral weer heel rustig."

Afgelopen zaterdag maakte Romeo een uitstapje naar de E40 in Deinze. Hij kon gelukkig gered worden door een koppel dat kon vangen en vasthouden tot de brandweer kwam. Niet evident, want de loopvogel haalt snelheden tot 40 km/uur. Eigenaar Marc vertelt hoe zijn nandoe Romeo is ontsnapt: "We hebben hier in het dierenpark drie van die vogels zitten. Ze zijn erg tam, en lopen vrij rond. Dat is geen enkel probleem. Maar we wonen wel vlakbij de autostrade. En soms wapperen de zeilen van de vrachtwagens erg hard. Dat was zaterdag het geval, want onze nandoe is in paniek geslagen en los door de prikkeldraad met stroom gelopen, de autostrade op."