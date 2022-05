Elim Chan blijft nog zeker tot 2025 chef-dirigent bij Antwerp Symphony Orchestra

Wie is Elim Chan?



Elim Chan krijgt voor het eerst het idee om dirigent te worden wanneer ze als 8-jarig meisje een concert van het Hong Kong Philharmonic Orchestra ziet. Als kind zingt ze zelf al in een koor en speelt ze piano.



"De dirigent was een vrouw", vertelt ze bij haar aanstelling in Antwerpen in 2019 in een gesprek met VRT NWS. "Voor mij gaf dat een natuurlijke toestemming. Het is geen groot probleem om als vrouw dirigent te zijn. De hele tijd dacht ik: zij is diegene die al die fantastische klanken tot stand brengt. Het was ook de periode van de film "Fantasia" van Disney. Ik ben gek op die film. Mickey Mouse is er een tovenaar die er een beetje een rommeltje van maakt met zijn magische toverstaf. Maar dat waren voor mij twee beelden die samenkwamen. En ik dacht: waw, een dirigent, dat ziet er zo uit en dat is cool."



Rond haar 12e ziet een van haar koorleiders dat talent ook in haar en wordt ze gevraagd de leiding van het meisjeskoor op zich te nemen, iets waar Chan meteen van houdt.

In 2014 is ze de eerste vrouwelijke winnaar van de prestigieuze Donatella Flick Conducting Competition, een wedstrijd om de carrière van dirigenten jonger dan 35 een duw in de rug te geven. Dankzij haar overwinning is ze tijdens het seizoen 2015-2016 assistent-dirigent, naast Valery Gergiev, bij het London Symphony Orchestra. Daarna staat ze onder meer voor het Los Angeles Philharmonic Orchestra en de Royal Scottisch National Opera.

Chan keek bij haar aanstelling in Antwerpen al uit naar het moment waarop het gender-thema helemaal geen issue zou zijn. Op haar Facebookpagina schreef ze: "Ik word niet gedefinieerd door mijn geslacht, mijn leeftijd, de kleur van mijn huid of door mijn lengte. Ik word gedefinieerd door mijn passie: muziek".