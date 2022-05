Nog twee duo's gaan voor voorzitterschap Groen, bekendste naam is Elisabeth Meuleman

Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman werpt zich in de strijd met Brussels Parlementslid Juan Benjumea-Moreno. Meuleman, uit Oudenaarde, is al sinds 2009 volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Ze focust zich daar vooral op onderwijs- en cultuurdossiers, zoals ze voordien ook al deed bij de studiedienst van Groen. Tussen 2012 en 2014 was ze ook Vlaams fractieleider van de groenen en in 2014 was ze lijsttrekker op de Oost-Vlaamse kieslijst voor het Vlaams Parlement. Ze haalde toen bijna 16.000 voorkeursstemmen.