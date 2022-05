Europa wil Rusland nóg meer pijn doen: olieboycot tegen eind dit jaar in de maak

Over Russisch gas wordt er voorlopig niet gesproken. Maar dat zal in de nabije toekomst wel veranderen, denken professoren Vos en Van Hecke. "We gaan ervan uit dat dit conflict nog lang zal duren. De druk over Russisch gas zal dan ook toenemen", zegt Van Hecke. "Iedereen is stilaan op zoek naar andere bronnen. Zolang de oorlog blijft duren, is gas niet meer zo onaantastbaar als het een tijdje geleden leek", besluit Vos.

