Kunstenaar volgt migranten over zee: wit masker is succesvolle overtocht, zwart masker "alle contact verbroken" 

"I'll see you on the other side", of "ik zie je aan de andere kant". Het is een passende naam voor de nieuwe installatie van de Brusselse kunstenaar Floris Boccanegra. Vanaf vandaag stelt hij in Roeselare 42 gezichtsmaskers voor van migranten en vluchtelingen die hij volgt in hun poging het westen te bereiken over zee. De kleur van de maskers toont of iemand zijn bestemming heeft gehaald, vastzit of van de radar is verdwenen.