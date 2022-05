Aanhoudende hitte teistert India: graanexport in gevaar en vraag naar energie op recordhoogte 

Afgelopen maanden stegen de temperaturen in de noordelijke staten van India tot de hoogste in decennia. Zo was de maand maart de warmste in meer dan 120 jaar. Miljoenen mensen kreunen onder de verschroeiende hitte en er is nog niet meteen afkoeling in zicht, volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) in het Zwitserse Genève.