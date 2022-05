Ferrero-fabriek in Aarlen nog zeker enkele weken dicht, werknemers worden wel doorbetaald

De fabriek in Aarlen van chocoladefabrikant Ferrero zal nog zeker enkele weken dicht blijven, dat bevestigt de fabrikant zelf. Ferrero moet eerst nog met een actieplan komen om de vestiging opnieuw te kunnen openen en heeft bovendien nog 6 à 8 weken nodig om de fabriek opnieuw in orde te brengen. Ondertussen is er wel een oplossing voor het personeel. In een overleg met de vakbonden beloofde Ferrero vandaag dat zij gewoon doorbetaald worden.