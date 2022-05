Frans Cools, de werfleider bij de bouw van het Atomium (en van de viaducten in Merksem en Vilvoorde) is overleden

Frans Cools werd geboren in 1929 en was nog geen 30 toen hij werfleider werd bij de bouw van het Atomium in Brussel. Het monumentale bouwwerk was ontworpen door ingenieur André Waterkeyn ter gelegenheid van Expo 58, de Wereldtentoonstelling die in 1958 in ons land gehouden werd.

Op dat moment had Cools al enige naam en faam verworven in Katanga, in Belgisch Congo, waar hij als ingenieur voor het Waalse bedrijf Les Ateliers de Constructions de Jambes et Namur een brug van 780 meter lang gebouwd had. Het was daar dat hij de opdracht kreeg om werfleider te worden. "In 1956 schoven ze daar een plan onder mijn neus: een bizarre constructie van 102 meter hoog en 2.500 ton zwaar met negen bollen met een doorsnede van 18 meter. Een ijzeratoom dat 165 miljard keer was uitvergroot. Of ik het zag zitten om dat te bouwen? Natuurlijk zag ik dat zitten", vertelde hij 3 jaar geleden, bij zijn 90e verjaardag, aan Het Belang Van Limburg.