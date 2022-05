Geëvacueerde uit de Oekraïense Azovstaalfabriek: “Toen de bommen vielen, dacht ik dat mijn hart ging stoppen”

De vrouw van 37 wist dat er bunkers uit de Sovjettijd onder de fabriek lagen, die "echt betrouwbaar zijn. Dat soort beton gebruiken ze nu niet meer om huizen te bouwen." Ze klaagt over het gebrek aan (verse) lucht. "De bommen bleven maar in onze buurt neervallen. Aan de uitgang van de schuilkelder, bovenaan de trap kon je ademen als er te weinig zuurstof was. Ik was bang om naar buiten te gaan en verse lucht in te ademen. Ik was te bang om mijn neus buiten te steken."