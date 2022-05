Gemeente Niel ziet uitbreidingsplannen schietclub Ruisbroek niet zitten

De gemeente Niel gaat bezwaar indienen tegen de uitbreidingsplannen van de schietclub in Ruisbroek. Dat schrijft HLN en is ook aan Radio 2 in Antwerpen bevestigd. "De schietclub wil niet enkel hun aantal schietbanen uitbreiden, maar ook de momenten waarop ze schieten. Ze willen ook op feestdagen en in weekends kunnen kleiduifschieten. Maar dat ligt gevoelig", zegt Tom De Vries.