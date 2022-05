Gentse zonnecoach geeft gratis  energieadvies aan bedrijven en ondernemingen over zonnepanelen

De stad zelf wil zestig Gentse bedrijven contacteren via de zonnecoach. “Zelfs als er maar de helft daarvan intekenen staat dat gelijk aan het verbruik van zo’n driehonderd gezinnen”, zegt Tine Heyse (Groen) schepen van Milieu en Klimaat. “ Veel bedrijven hebben een dak dat groot genoeg is voor een pak zonnepanelen. Met de gratis zonnecoach willen we Gentse ondernemers een duwtje in de rug geven én proberen we ook de transitie naar hernieuwbare energie te versnellen.”